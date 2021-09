Tor Bella Monaca, blitz di Prefettura e Regione nelle case occupate dai clan

Maxi blitz a Tor Bella Monaca nella mattinata di oggi dove, 120 uomini tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale stanno dando supporto ai trenta rappresentanti dell'Ater allo sgombero di alcune case occupate in via Santa Rita da Cascia, e in particolare nell'intera Torre 50, nel cuore del quartiere alla periferia est a Roma.

Un intervento, a quanto si apprende, fortemente voluto dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell'ambito del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica della Capitale. L'obiettivo è quello di sgomberare gli appartamenti occupati dai clan. Tra i soggetti colpiti dall'operazione, infatti, anche alcuni esponenti della famiglia Moccia.

Nella mattinata di oggi, secondo quanto si apprende, sono stati liberati sei appartamenti (di cui 5 in maniera definitiva e uno sospeso per iniziativa del Tar) nella cosiddetta 'Torre della Legalità'. L'obiettivo è quello di sgomberarne dieci. L'intento del Prefetto non è solo quello di ripristinare la legalità, ma anche dare un segnale di forte impatto sociale visto che - pare confermato - gli immobili oggi liberati verranno riassegnati ad aventi diritto nel giro di qualche giorno, e oggi stesso murati dal personale dell'Ater.

Moccia e la moglie, secondo fonti della Prefettura, anni fa erano assegnatari dell'appartamento Ater, ma a seguito di una serie di illeciti poi sono diventati irregolari. I due sono stati portati in caserma dai carabinieri. Proprio nella giornata di giovedì Piantedosi aveva presieduto un comitato per l'ordine la sicurezza pubblica per mettere a punto il piano operativo di intervento insieme con l'Ater e le forze dell'ordine.

Il blitz prevede tre fasi. Quella di oggi, con il ripristino della legalità e i sigilli agli appartamenti sgomberati, quella dei prossimi giorni con la riassegnazione degli immobili e l'altra, quella di dare un segnale forte ai clan facendo sentire la presenza dello Stato. Una iniziativa che, secondo quanto si apprende, era stata messa a punto pochi giorni dopo l'incontro del prefetto con Tiziana Ronzio, la donna 49 anni, operatrice sanitaria, fondatrice dell'associazione 'Tor più Bella' minacciata da Moccia al culmine di una lite nata tra il figlio della donna e un altro automobilista proprio in viale Santa Rita da Cascia.

A dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell'Unità di Polizia Giudiziaria presso le procure della Repubblica.

A commentare l'operazione, Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Un grazie al Prefetto di Roma, alle forze dell'ordine e ad Ater per l'intervento di ripristino della legalità a Tor Bella Monaca contro i clan. Questa mattina all'alba 150 donne e uomini, servitori dello stato, hanno dato il via a una operazione importantissima di contrasto alla mafia. Ora lavoriamo per ridare queste abitazioni a chi ne ha diritto".

Anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l'operazione: "Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità - ha sottolineato la titolare del Viminale - che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari".