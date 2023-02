Via Pretoriano: sgomberata la tendopoli dei migranti sotto alle mura Aureliane

Una tendopoli a ridosso delle mura Aureliane. Un accampamento a due passi dalla stazione Termini e da San Lorenzo. Decine di senza dimora e migranti, maschi adulti perlopiù africani che non trovano accoglienza immediata dopo l'identificazione e allora finiscono a dormire in strada, come in via Pretoriano. Una mini favela - già sgomberata - che nel centro di Roma rinasce ciclicamente, oramai da anni. Materassi e suppellettili adagiati a bordo strada, pedane in legno, reti improvvisate su giacigli di fortuna. Un accampamento abusivo dove questa mattina sono cominciate le operazioni di sgombero. Sul posto la polizia, carabinieri, polizia di Roma Capitale, operatori Ama e gli assistenti dei servizi sociali del Comune.

Operazione di decoro urbano

Sul posto, durante lo sgombero, anche alcuni operatori della onlus “Baobab Experience”, dal 2015 attiva nelle strade di Roma per assistere le persone migranti. “Quella di oggi – spiega Alice Basiglini, portavoce – è un’operazione di puro decoro urbano, a scopi estetici. Si manda via un insediamento che è sotto gli occhi di tutti, tra San Lorenzo e Termini, ma sappiamo bene che ci sono altre decine di tendopoli e accampamenti di vario genere più nascosti. Per esempio nelle aree verdi intorno alla stazione Tiburtina”. Per Basiglini va valutato se “questi sgomberi vengono fatti con i mediatori culturali – conclude – che spieghino a queste persone cosa sta succedendo, data la concitazione del momento. E ci chiediamo se gli operatori dei servizi sociali riusciranno a prendere in carico coloro che lo decidono, data la delicatezza della situazione”.

La tendopoli dei transitanti

Oltre ai senza dimora la tendopoli è abitata dai cosiddetti transitanti, ovvero stranieri che, giunti in Italia, vedono Roma solo come luogo di passaggio, sognando il centro o nord Europa. Una situazione che prosegue dal 2014, quando sotto la consiliatura Marino fu sgomberata la tendopoli abusiva di via delle Messi d'oro - a Ponte Mammolo - trasformando, come conseguenza, la stazione Tiburtina in un dormitorio a cielo aperto. Fre le varie tendopoli anche quella delle mura Aureliane, biglietto a due passi da Termini poco allettante in vista del Giubileo.

"Un piccolo passo"

A commentare le operazioni di sgombero il consigliere di Fdi in assemblea capitolina Mariacristina Masi e il consigliere del I municipio Stefano Tozzi: "Sono diversi gli atti che abbiamo presentato in questo periodo per richiedere lo sgombero di Viale Pretoriano. Anche la scorsa settimana in sede di Assemblea Capitolina abbiano posto il problema sulla sicurezza nella città di Roma citando proprio la condizione di degrado di viale Pretoriano. Così in Municipio, dove da tempo spingiamo affinché sia bonificata l’area fornendo a coloro che hanno trascorso questo inverno tra le intemperie soluzioni più dignitose ed effettuando i controlli dovuti. Apprendiamo che proprio in queste ore si sta procedendo allo sgombero e accogliamo con favore questa notizia che segna un piccolo passo, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare per avere una città più sicura".

"Lassismo del comune di Roma"

"Applaudiamo alla operazione di polizia e carabinieri, su impulso della prefettura e del ministro Piantedosi, che ha portato allo sgombero di un insediamento abusivo presso viale Pretoriano, Roma, poco distante dalla stazione Termini. Una operazione che mira a rimediare al clima di lassismo del comune di Roma, incapace di gestire questa come altre emergenze sociali, lasciando la città al caos e all'incuria - dichiarano in una nota congiunta Simona Baldassarre, eurodeputato della Lega, Luigi Servilio, capogruppo Lega al I municipio e Luca Aubert, Coordinatore Lega I municipio -. Ristabilire decoro e sicurezza significa rendere le città più sicure e accoglienti, soprattutto per i cittadini più deboli e indifesi, in balia del degrado e della criminalità prodotta da questi pericolosi insediamenti, inaccettabili anche per le persone che li formavano, costretti a vivere in condizioni non dignitose. La sicurezza e il decoro vanno garanti, senza se e senza ma. Serve, inoltre, un presidio fisso delle forze dell'ordine per prevenire il ripetersi di tali situazioni".