A San Basilio sgomberate altre quattro case popolari occupate abusivamente

Nuovi sgomberi di case popolari a San Basilio, periferia est di Roma. I poliziotti della questura e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con i gruppi Spe, Gssu e del IV Tiburtino, hanno liberato quattro alloggi Ater occupati abusivamente. Tre in via Fabriano e uno in via Recanati.

È la sesta operazione di questo genere nel popolare quartiere della Capitale da febbraio a oggi. Secondo quanto si apprende in tre appartamenti gli agenti hanno allontanato sette persone, tutte italiane. Un altro invece era vuoto al momento del blitz. Non si sono registrati momenti di tensione.

I precedenti

L'operazione è stata decisa in un tavolo tecnico della prefettura e fa seguito a un percorso iniziato un anno fa quando a febbraio furono sgomberate case occupate da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. All'epoca i fatti si svolsero in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31, e ancora quattro case Ater in via Filottrano.

Sempre lo stesso mese furono liberati tre gli appartamenti occupati abusivamente e di fatto liberati in via Corinaldo e via Sirolo. A marzo, invece, furono sgomberati appartamenti in via Morrovalle e via Pie di Bovigliana. Lo scorso cinque aprile un altro blitz in via Senigallia e via Cingoli.