Sgombero a San Basilio, liberati 4 appartamenti Ater occupati

Altri 4 appartamenti Ater, occupati abusivamente, sono stati liberati. Sono gli effetti della nuova operazione di sgombero coordinata dal prefetto Matteo Piantedosi e realizzato da polizia di stato, carabinieri e polizia locale. Il blitz è scattato nelle case di via Arcevia, via Osimo e via Maiolati. Nove le persone di cui 4 minori, trovati all'interno dei 4 immobili sgomberati.

Non è la prima operazione fatta a San Basilio. L'ultima in ordine di tempo, lo scorso 17 febbraio quando era stato portato a termine un analogo intervento con lo sgombero di due appartamenti. Anche oggi ad eseguire i provvedimenti di rilascio emessi dall'Ater, i caschi bianchi dei gruppi sicurezza pubblica ed emergenziale e il gruppo sicurezza sociale urbana, con l'ausilio anche delle pattuglie del IV gruppo Tiburtino.

A sorvegliare le operazioni, i carabinieri e la polizia di stato. "L'intervento fa seguito alle attività di ripristino della legalità che nelle settimane scorse hanno interessato, oltre che il quartiere di San Basilio, anche le zone di Ostia, Tor Bella Monaca e Torrevecchia", spiegano le forze dell'ordine.

"Una vittoria della legalità"

Sullo sgombero sono intervenuti il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Oggi a San Basilio liberate altre case Ater dalle occupazioni abusive. Dopo Tor Bella Monaca, Torrevecchia e Ostia andiamo avanti con Prefettura, Forze dell'Ordine e Polizia Locale, che ringrazio, per ristabilire il diritto alla casa. A Roma un'altra vittoria della legalità", ha scritto su twitter Zingaretti.



"A San Basilio altri 4 appartamenti Ater, occupati abusivamente da clan, sono stati liberati. Ringrazio le forze dell'ordine per l'eccellente lavoro di ripristino della legalità. Avanti così per restituire le case ai cittadini che ne hanno davvero diritto. Basta soprusi!", il post di Gualtieri.

Secondo quanto risulta a RomaToday, tuttavia, gli appartamenti non erano occupati da clan come riferito dal sindaco Gualtieri.