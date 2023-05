A San Basilio sgomberate altre case Ater occupate abusivamente

Tre appartamenti Ater occupati abusivamente, sono stati sgomberati oggi a Roma. Nuovo blitz a San Basilio dove, dalle prime ore di giovedì 4 maggio, i poliziotti della questura e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con i gruppi Spe e Gssu, hanno liberato tre case in via Loreto e via Pio Briziarelli.

Nei 2 immobili in via Loreto sono state trovate rispettivamente all'interno 2 donne con i propri figli. L'appartamento ubicato in via Pio Briziarelli è risultato invece libero, ma con la presenza di masserizie quasi totalmente raccolte in sacchi.

La protesta

Secondo quanto si apprende, la sgombero è avvenuto senza troppe problematiche se senza momenti di tensione, nonostante un piccolo "picchetto antisfratto" composto da circa 10 persone.

Sul posto anche le unità cinofile e quelle antidroga. L'operazione è stata decisa in un tavolo tecnico della prefettura e fa seguito a un percorso iniziato un anno fa quando a febbraio. È infatti a settima operazione di questo genere nel popolare quartiere della Capitale da febbraio a oggi.

I precedenti

L'ultimo blitz in ordine di tempo quello del 13 aprile in via Fabriano e in via Recanati. Il percorso iniziò tre mesi fa quando furono sgomberate case occupate da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. All'epoca i fatti si svolsero in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31, e ancora quattro case Ater in via Filottrano. Sempre lo stesso mese furono liberati tre gli appartamenti occupati abusivamente e di fatto liberati in via Corinaldo e via Sirolo. A marzo, invece, furono sgomberati appartamenti in via Morrovalle e via Pie di Bovigliana. Lo scorso cinque aprile un altro blitz in via Senigallia e via Cingoli.