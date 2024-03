Operazione decoro di Ama e carabinieri a piazzale delle Crociate

Ennesimo sgombero a piazzale delle Crociate, in zona San Lorenzo-Bologna. Su spinta del prefetto di Roma Lamberto Giannini e di tutto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, carabinieri e Ama sono intervenuti il 29 febbraio nell'area del sottopasso e in parte anche in via Monaci.

L'area è quella immediatamente vicina alla stazione Tiburtina e al quartiere San Lorenzo, ma anche a piazzale delle Province. Ripetutamente disperati, senza dimora, transitanti stranieri si ritrovano al buio del sottopasso della Tangenziale. E puntualmente vengono sgomberati. L'intervento di giovedì è stato effettuato sotto il controllo e la tutela dei carabinieri della stazione di piazza Bologna, d'intesa con il II municipio, la Sala operativa sociale per l'assistenza emarginati di Roma Capitale e Ama.

Le squadre operative della municipalizzata dei rifiuti hanno sgomberato alloggi di fortuna e hanno pulito, igienizzato e messo in sicurezza i luoghi, operando sotto una cornice di sicurezza garantita dai carabinieri. Grazie all'intervento di personale della SOS si è agito nel rispetto della dignità delle persone "ma pur sempre tenendo presente il rispetto per le regole e del decoro urbano" si legge in una nota.