Il Comune sgombera le case occupate nel piano di zona revocato. Minacce e insulti ai dirigenti capitolini

Come successo esattamente un anno fa a Spinaceto, il Comune sta procedendo ad assegnare agli aventi diritto gli immobili acquisiti al patrimonio dopo la revoca dei piani di zona. Questa volta è il turno di Borghesiana-Pantano, zona Colle Regillo a Roma est, fuori dal Raccordo. Solo che, a differenza che in altre occasioni, negli alloggi vivevano diverse famiglie abusive.

Il piano di zona Borghesiana-Pantano revocato

Il piano di zona in questione è stato parzialmente acquisito al patrimonio del Campidoglio nell'aprile 2021, agli sgoccioli dell'amministrazione Raggi. Revocata la concessione, Roma Capitale si è adoperata a riassegnare gli alloggi. A causare la decisione da parte della Regione Lazio è stata l'inadempienza della cooperativa Lega San Paolo Auto Arl nei confronti delle banche per i mutui ottenuti. Nello specifico, parliamo di via Rocca di Neto dal civico 11 al 19. Nelle ultime settimane, il dipartimento valorizzazione del patrimonio ha sgomberato una decina di appartamenti occupati abusivamente e ha consegnato le chiavi ad altrettante famiglie, precedentemente assegnatarie di unità immobiliari a via Nocera Ticinese, dove però l'intervento del Comune non è stato tempestivo e il curatore fallimentare ha venduto all'asta le case. Un doveroso risarcimento per chi, dopo anni di attesa, stava perdendo tutto.

Gli occupanti sgomberati e le reazioni violente

Dal 2020, però, in via Rocca di Neto sono arrivati gli occupanti. Con le case non assegnate e senza alcun tipo di controllo, l'illegalità ha preso piede. "Quando abbiamo iniziato ad effettuare gli sgomberi - racconta l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi - le operazioni si sono svolte senza troppi scombussolamenti, ma dopo aver finito è successo qualcosa di veramente brutto e grave". Alcune delle famiglie occupanti, infatti, avrebbero preso di mira alcuni funzionari del dipartimento, responsabili del procedimento amministrativo: "Sono comparse scritte ingiuriose, insulti, disegni osceni - continua Zevi - e poi hanno iniziato a cercare i funzionari sui social, seguirli, scrivergli. Vero e proprio stalking". Una reazione violenta, da parte di chi per quattro anni ha vissuto in case realizzate con i fondi pubblici e destinate a persone che hanno aderito a progetti di edilizia agevolata avendone i requisiti reddituali.

La denuncia di Zevi

"Come giunta non lasciamo soli i nostri dipendenti - sottolinea Zevi - e infatti oggi (giovedì 30 maggio, ndr) siamo andati, insieme al direttore del dipartimento Tommaso Antonucci, a denunciare tutto alla Polizia Locale di Roma Capitale. Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha telefonato alle persone soggette alle minacce, per manifestare tutta la sua vicinanza e solidarietà. Non ci facciamo intimidire. Ovviamente siamo preoccupati che vengano tutelati anche coloro che, legittimamente, da oggi vivono negli alloggi appena sgomberati". Un tema, uno dei tanti, del quale dovrà occuparsi l'ex magistrato di Mani Pulite Francesco Greco, appena nominato delegato alla Sicurezza da Roberto Gualtieri.

I piani di zona decaduti e in assegnazione

Mentre le forze dell'ordine si dovranno occupare di quanto appena denunciato, la macchina amministrativa procede nel lavoro di riassegnazione degli alloggi nei piani di zona revocati. Ad oggi nel patrimonio capitolino sono stati immessi quelli di Spinaceto, Borghesiana-Pantano e poi La Storta Stazione. "Stiamo lavorando su Colle Fiorito - spiegano dall'assessorato a RomaToday - per il quale attendiamo i censimenti da parte del nucleo GSSU della Polizia Locale, perché vanno avviati gli sgomberi anche lì. Stiamo lavorando poi su Castelverde, dove attendiamo che il dipartimento lavori pubblici finisca i lavori per le opere urbanistiche. Siamo anche su Monte Stallonara, sul quale attendiamo le risultanze delle verifiche svolte dal dipartimento Ciclo dei Rifiuti. Infatti in quel piano di zona c'è una denuncia per presunta contaminazione a causa di una discarica non bonificata".