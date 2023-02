Occupazioni a Torre Maura: sgomberati tre appartamenti dell'Ater

Blindati, camionette della polizia e cani antidroga a Torre Maura dove questa mattina - martedì 21 febbraio - hanno preso il via le operazioni di sgombero di tre appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente. Come deciso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura, in linea con le direttive emanate dal ministro dell’Interno, gli agenti della polizia di stato e della polizia locale di Roma Capitale hanno dato il via alle operazioni di liberazione di tre appartamenti dell'Ater occupati abusivamente da tempo in via delle Canapiglie e via delle Pispole.

Lo sgombero di San Basilio

Le operazioni seguono di pochi giorni altri sgomberi attuati lo scorso 16 febbraio a San Basilio. Un blitz scattato come stamattina alle 6:30. Anche in quel caso furono tre gli alloggi popolari liberati fra via Corinaldo e via Sirolo. Le abitazioni della periferia nord est della Capitale risultarono riconducibili alle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte. I controlli di giovedì scorso hanno permesso di recuperare anche della droga nella tromba delle scale pronta allo spaccio.

Sgomberi a San Basilio e Tor Bella Monaca

Sempre a San Basilio, il 10 febbraio furono quattro gli appartamenti occupati abusivamente e poi liberati in via Filottrano (qui il video). Sette persone furono denunciate per occupazione abusiva. A gennaio erano invece stati liberati altri quattro appartamenti dell'Ater al cosiddetto Ferro di Cavallo in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca.

L'operazione fa seguito a un percorso iniziato un anno fa quando, il 17 febbraio del 2022, furono sgomberate case occupate sempre a San Basilio e sempre da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. In quel caso gli appartamenti furono liberati in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31.