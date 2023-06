Occupazioni illegali: liberate tre case tra Tufello, Serpentara e Vigne Nuove

Altri tre appartamenti occupati liberati. Succede nel municipio Montesacro, già oggetto lo scorso 23 maggio dello sgombero di tre case dell'Ater. L'intervento degli agenti in assetto antisommossa alle 6:30 di mercoledì mattina fra Serpentara, Vigne Nuove e la zona del Tufello.

A operare gli agenti del distretto Fidene Serpentara di polizia, il reparto mobile e gli agenti dei gruppi Spe e Gssu della polizia locale di Roma Capitale, supportati dalla sala operativa sociale del comune di Roma. Gli sgomberi in via Monte Resegone, via Rina De Liguori e via Cesare Badiali.

Gli agenti hanno dato esecuzione ai decreti di rilascio già notificati agli occupanti, tutti italiani. All'interno degli immobili ero presenti tre diversi nuclei familiari. Sono tutt'ora in corso le attività di riacquisizione.

Al Tufello anche Asia Usb Roma: "Sgombero in corso in casa popolare a via Monte Resegone 54. Vigili e ambulanza sul posto. Nell'alloggio - scrivono gli attivisti per la casa - anche una settantenne, mentre l'operazione di sgombero é in corso si attende la sala operativa sociale".

Proseguono dunque gli interventi di sgombero di appartamenti occupati. Dopo Ottavia, Pietralata, Tor Bella Monaca, San Basilio e Primavalle la polizia è tornata al Montesacro, come già accaduto lo scorso mese di maggio a Serpentara, Val Melaina e Vigne Nuove.