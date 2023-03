Occupazione stazione Prenestina: sgomberati gli attivisti ecologisti

Polizia in assetto antisommossa all'alba di mercoledì dove sono cominciate le operazioni di sgombero dell'occupazione di un immobile in disuso della stazione Prenestina. Una cinquantina gli attivisti ecologisti allontanati dall'edificio che si sono dati appuntamento prima al parco Pasolini e poi si sono radunati nell'area dell'ex Snia e del parco delle Energie sulla Prenestina.

Le operazioni di sgombero sono cominciate alle 6:00 del 29 marzo quando gli agenti del reparto mobile sono arrivati in via della stazione Prenestina. Cominciate le operazioni di allontanamento degli occupanti non si sono registrate criticità.

"Dopo quasi un mese di occupazione la Stazione Prenestina Liberata è di nuovo un vuoto e lo sgombero di stamattina è l'ennesimo tentativo di reprimere i nostri desideri - scrivono gli attivisti di Berta Caceres -. Ma il lavoro di queste settimane ha fatto rifiorire una Stazione che da sede del nulla istituzionale è diventata una casa dove praticare la nostra lotta, una casa per le istanze transfemministe ed ecologiste, un luogo di ristoro per chi viaggia, un posto dove poter studiare e dove potersi incontrare, dove trovare un'offerta culturale alternativa per tutt3, uno spazio di supporto per le lotte territoriali. Ci vediamo alle 17.30 al Piazzale della Stazione per continuare a far fiorire i nostri desideri, per continuare a seminare conflitto".

Ferma la linea ferroviaria

L'azione della polizia ha però determinato dei ritardi sui treni delle linee che transitano alla stazione Prenestina. Come informano da Rfi alle 6:10 infatti sulle linee Alta velocità Roma - Napoli e Roma - Avezzano Fl2, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per l'intervento delle forze dell'ordine. Dalle ore 6:45 la circolazione ferroviaria è tornata regolare con inevitabili effetti sulla mobilità: "rallentamenti fino a 60 minuti per 10 treni Alta Velocità, cancellati 9 treni Regionali e 4 limitati".

L'occupazione della stazione Prenestina

Gli attivisti ecologisti di Berta Caceres avevano occupato l'immobile in disuso della stazione Prenestina lo scorso 4 marzo dopo un corteo che era partito dalla vicina Villa Gordiani. "Ancora negli interstizi dimenticati della metropoli per farsi spazio e riempire il vuoto dai toni cupi in una città consegnata alla speculazione” la rivendicazione dei movimenti sui social dopo l'occupazione.

Un anno fa l'occupazione alla Caffarella

È la seconda volta che gli attivisti ecologisti occupano un immobile di proprietà pubblica. Un anno fa, a marzo, Berta Caceres aveva preso possesso di una ex villa della Regione Lazio, oggi nel patrimonio dell’agenzia Invimit e all’asta. L’immobile, situato in via della Caffarella a sud di Roma, venne sgomberato dopo una ventina di giorni. Ma gli attivisti di ‘Laboratoria Ecologista Autogestita’ non si diedero per vinti e dopo poco più di un mese si resero protagonisti di una nuova occupazione sempre nello stesso stabile. Anche questa volta però l’occupazione durò poco con lo sgombero delle forze dell’ordine.