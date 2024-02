Esce per poche ore e una donna con figli al seguito le occupa casa

Doveva svolgere una normale commissione, nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio. Non poteva immaginare che al suo ritorno avrebbe trovato la porta sbarrata con dentro qualcun altro. Per fortuna il pronto intervento della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso un veloce recupero dell'immobile.

Il fatto è successo a Roma est, quartiere Torpignattara. La titolare dell'appartamento, un alloggio Erp di proprietà del Comune, aveva abbandonato casa per poche ore durante il pomeriggio. Al suo ritorno, dentro c'era una quarantenne straniera con figli al seguito. Un'occupante abusiva, come purtroppo spesso accade a Roma. Evidentemente già nei paraggi e pronta a impossessarsi della casa altrui alla prima "distrazione".

La legittima conduttrice, però, non si è persa d'animo e ha chiamato la Polizia Locale di Roma Capitale, che in pochi minuti è intervenuta con le pattuglie del V Gruppo Prenestino. Le operatrici e gli operatori sono riusciti a introdursi nell'appartamento e sgomberare il nucleo occupante, denunciando la donna per occupazione abusiva. Reato di cui dovrà rispondere all'autorità giudiziaria.