Sgomberato il mercatino abusivo di ciarpame sul litorale

Sgomberato dai carabinieri il mercatino abusivo di Ostia. Merce di dubbia provenienza, venduta sui marciapiedi di via Oletta. I militari dell'arma hanno identificato 9 cittadini stranieri, sanzionati ai sensi del Testo Unico del Commercio per complessivi 45mila euro, con contestuale ordine di allontanamento (cosiddetti "Daspo Urbano"). Uno degli ambulanti è risultato irregolare sul territorio nazionale e quindi condotto presso l'ufficio immigrazione di Roma.

L'operazione è arrivata nell'ambito di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Ostia finalizzato in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di illegalità diffusa e di commercio abusivo su aree pubbliche, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini.



In tale contesto, oltre a sgomberare il mercatino abusivo, i militari dell'Arma hanno identificato 150 persone, eseguito verifiche a 82 veicoli, elevando contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 2.000 euro.