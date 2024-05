La colonia estiva delle suore occupata dagli ex residenti del complesso residenziale abusivo

Da una occupazione a un'altra. Da quella del complesso residenziale abusivo de 'Le Salzare' di Ardea, in via Monti di Santa Lucia, a una colonia estiva di suore, quelle dell'istituto delle figlie di santa Maria della Divina Provvidenza.

Dalla scorsa estate undici persone vivevano nelle prime case costruite senza permessi, per paura di uno sgombero poi diventato definitivo ieri, si erano "trasferite" occupando la palazzina fronte mare delle suore, sul lungomare degli Ardeatini 509. Oggi, come disposto in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i carabinieri di Anzio e la polizia locale di Ardea, hanno eseguito il nuovo sgombero, liberando l'immobile.

A cavallo tra maggio e giugno del 2023, approfittando dell'assenza delle religiose, le famiglie con bambini al seguito avevano preso la casa famiglia Santa Maria. Per loro l'amministrazione comunale aveva offerto una soluzione temporanea in hotel o strutture per un tempo limitato, ma la proposta fu respinta. Quelle famiglie in emergenza abitativa speravano, con l'occupazione, di risolvere la questione casa non solo per un limitato periodo.

Al termine delle operazioni di oggi, i carabinieri della tenenza di Ardea e della compagnia di Anzio, su delega della procura di Velletri, eseguiranno un sequestro preventivo dell'immobile, per il successivo affidamento alla proprietà dello stabile che dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito.