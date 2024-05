Sgomberata ex scuola sulla Tiburtina, era stata occupata da 20 persone

Occupazione lampo a Roma, già finita dopo l'intervento della polizia di Stato. Nella mattinata del 2 maggio, infatti, circa 20 persone, tutte straniere, avevano occupato la sede della ex scuola statale Sibilla Aleramo, in via Tiburtina 967.

Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un gruppo di residenti, la questura di Roma ha disposto un immediato sgombero dell'immobile e la successiva identificazione degli occupanti. Sono state attivate, inoltre, immediatamente, le procedure per prestare assistenza ai soggetti fragili.

Sul caso è intervenuto anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini che ha commentato con una nota: "Ho sentito il questore Belfiore per complimentarmi dell'ottimo lavoro svolto dalla polizia di Stato in seguito dell'occupazione della scuola statale Sibilla Aleramo. Un intervento che, ancora una volta, comprova la pronta risposta delle forze dell'ordine avverso fenomeni che si pongono in contrasto con i valori di giustizia e legalità che presiedono a una ordinata e pacifica convivenza".