Sgombero all'ex Penicillina: è il terzo in cinque anni alla fabbrica di via Tiburtina

Sgombero alla fabbrica dell'ex Penicillina di via Tiburtina. Il terzo in cinque anni. Blindati delle forze dell'ordine di polizia e carabinieri hanno cominciato le operazioni alle 8:00 di oggi - giovedì 19 ottobre. Il terzo sgombero in cinque anni, che segue quello alla presenza dell'allora ministro degli Interni Matteo Salvini del dicembre 2018 e quello del maggio dello scorso anno.

Dal Ghetto della droga all'ex Penicillina

Molti degli attuali occupanti dell'ex fabbrica di Roma nord est sono arrivati sulla via Tiburtina la scorsa settimana, in seguito allo sgombero di quattro palazzine occupate nella vicina via Tallone, a Tor Cervara. Allontanati da quello che è conosciuto come il "Ghetto della droga", hanno poi forzato i lucchetti e i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria e hanno trovato dimora nella struttura fatiscente di San Basilio. All'interno anche altri senza dimora e persone in difficoltà economiche.

Sgombero all'ex Penicillina

Lo sgombero, ancora in atto mentre scriviamo, si sta svolgendo senza criticità. Sul posto gli agenti del reparto mobile della questura di Roma, i carabinieri e i poliziotti del distretto San Basilio di polizia che stanno coordinando le operazioni. All'altezza del civico 1040 della Tiburtina anche gli agenti del IV gruppo della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione della viabilità.

Articolo in aggiornamento