Sgombero ex Mattatoio, via le baracche dopo 25 anni. Era diventata una piazza di spaccio

Sono iniziate giovedì 8 febbraio le operazioni di sgombero e bonifica di un'ampia area in largo Dino Frisullo, nell'ex Mattatoio a Testaccio. Uomini e mezzi di Ama, coadiuvati dai servizi sociali per la presenza di persone, hanno portato via già 30 tonnellate di rifiuti, ma ancora molti sono da rimuovere.

Sgombero ex Mattatoio Testaccio

L'operazione si è resa necessaria poiché nell'ex Mattatoio è in corso un grande intervento di rigenerazione urbana, che vede coinvolta l'università Roma Tre, ma anche il Centro per la Fotografia e l'Accademia delle Belle Arti e insistono investimenti Pnrr. Nell'area interessata dall'intervento, che è partito nella tarda mattinata dell'8 febbraio, si era creata una vera e propria baraccopoli, da almeno 25 anni, con casupole di fortuna nascoste da una rete metallica. Secondo quanto si apprende e riporta l'agenzia Dire, col tempo quel luogo era diventato una piccola piazza di spaccio. Due persone sono state prese in carico dai servizi sociali.

Ancora 100 tonnellate di rifiuti da rimuovere

Quindici uomini impiegati, quattro mezzi vasca, un bobcat, una cassa ragno e un autocarro sono i mezzi e le risorse umane utilizzate per trasportare circa 30 tonnellate di immondizia accumulata, ma almeno altre 100 saranno da rimuovere e infatti le operazioni andranno avanti per circa quindici giorni: "Qui nell'ex Mattatoio - ha spiegato Gualtieri - è in corso un grande lavoro collettivo grazie al coordinamento di varie forme di finanziamento. Tanti soggetti diversi che stanno dando vita ad un grande centro culturale nel centro di Roma, che sarà totalmente rinnovato e diventerà migliore di quello di Madrid. Ama sta facendo un lavoro enorme e la rimozione di questi rifiuti permetterà di accelerare su altri cantieri come quelli dei padiglioni dell'Accademia. È incredibile pensare che qui ci fosse una discarica abbandonata da decenni. Non sarà più così: nascerà un luogo della cultura pubblico e per i giovani. Sarà tutto concluso per il 2026, con gli ultimi cantieri Pnrr, ma altri padiglioni saranno pronti già molto prima". Dopo la bonifica l'area sarà presa in carico dall'Accademia delle Belle Arti ed entro l'estate con i fondi Pnrr verrà creato un parcheggio pubblico.

All'inizio della bonifica, oltre al Sindaco, erano presenti il dg di Ama Alessandro Filippi e gli assessori a Cultura, Patrimonio e Ambiente Miguel Gotor, Tobia Zevi e Sabrina Alfonsi.