Blitz sul litorale per liberare 22 case occupate a sud di Roma. Trovata droga nei garage

Nuovo maxi blitz ad Anzio, in corso Italia, considerato uno dei centri nevralgici dello spaccio della zona del litorale a sud di Roma. Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura di Velletri, hanno ispezionato 22 appartamenti di proprietà di Roma Capitale.

Si tratta della seconda operazione, in pochi giorni, dopo quella del 6 luglio scorso nella quale furono liberati 9 appartamenti perché occupati abusivamente. Diciassette invece, in quell'occasione, furono le persone denunciate per invasione di terreni ed edifici.

Le verifiche di oggi riguardano altri 22 appartamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Roma. Secondo i primi riscontri, anche in questa seconda operazione è stata trovata e sequestrata droga all'interno di un garage, soprattutto crack. In Corso Italia ci sono oltre a 100 uomini delle forze dell'ordine sono al lavoro per bonificare la zona.