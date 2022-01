Casal Bertone, sgomberato circolo futurista: scontri tra polizia e CasaPound. Due agenti feriti

Hanno aspettato la polizia e, improvvisamente, hanno iniziato a lanciare petardi e fumogeni. Decine di persone, per lo più con i volti coperti, si sono fatte trovare in via degli Orti di Malabarba, per evitare lo sgombero dei locali del circolo futurista di CasaPound. I momenti di tensione, con tanto di scontri, si sono verificati alle 6 del mattino a Casal Bertone.

Gli agenti, anche con il reparto mobile, erano lì per eseguire lo sgombero emesso dall'autorità giudiziaria. In pochi minuti, però, il clima si è animato e per un'ora, fino alle sette del mattino, si è sfiorata la guerriglia urbana con lancio di fumogeni, cariche da parte dei manifestanti, decisi a non allontanarsi dall'ingresso dello stabile, e respingimenti da parte degli agenti.

Anche due cassonetti Ama sono stati bruciati e messi in mezzo alla strada. Due poliziotti sono stati feriti e portati in ospedale. Non sono gravi. Sul posto, per sgomberare l'immobile occupato di proprietà dell'Inps, anche quaranta agenti della polizia locale dei guppi spe e gssu.

Sequestro preventito già disposto da tempo

Fonti della prefettura, interpellate da RomaToday, hanno precisato che sull'immobile in via degli Orti di Malabarba gravava già un provvedimento di sequestro preventivo emanato già mesi fa dall'autorità giudiziaria che si è deciso di portare ad esecuzione anche tenuto conto che nello stabile non risiedevano persone. Il tutto dopo la denuncia dell'Inps, proprietaria dello stabile. Peraltro, sottolineano le stesse fonti, oltre alla funzione di circolo culturale, la sede occupata abusivamente, serviva anche da locale per lo stoccaggio di materiale di un'attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia.

"Quello che è successo è gravissimo"

Luca Marsella, già consigliere a Ostia per i fascisti del terzo millennio, è stato fermato e poi rilasciato. È stato lui stesso a rivendicarlo: "Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi. Siamo stati gli unici a scendere in piazza e questa è la conseguenza".

"A Roma ci sono decine e decine di centri sociali e occupazioni di immigrati giunti più volte alle cronache per spaccio di droga e addirittura stupri, ma Gualtieri si presenta a Roma accanendosi contro una delle poche occupazioni dove non sventola la bandiera rossa, attiva da 13 anni e protagonista di tantissime iniziative di solidarietà e cultura. - aggiunge Marsella in una nota -. Evidentemente voci libere, che non hanno paura di prendere posizione, sono scomode per una classe politica asservita e imbelle. Una classe politica che si illude di fermarci sgomberando come ripicca le nostre sedi: con o senza, ci troverete sempre in strada a difendere un'Idea, spine nel fianco di chi ha barattato la propria Nazione per un comodo tornaconto".

In passato altra tensione con CasaPound a Casal Bertone

Negli anni il circolo futurista era diventato il punto di riferimento di CasaPound nel quartiere di Casal Bertone e anche negli anni passati non mancarono momenti di tensione. Il fatto più eclatante il 23 marzo del 2012 quando esplose la tensione tra un gruppo facente capo ai Magazzini Popolari di via Orero, gruppo di sinistra, e l'atro legato al Circolo Futurista di via Malabarba, gruppo molto vicino a CasaPound appunto. Uno scontro duro quello che per circa 20 minuti tenne sotto scacco le strade di Casal Bertone. La polizia inizialmente non interviene, poi, in assetto anti sommossa, si frappone tra i due schieramenti che intanto continuavano a scontrarsi.