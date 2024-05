Sgomberato il "Centro sociale Torre Maura occupata". Polizia nello squat degli anarchici

Sgomberato all'alba il centro sociale Torre Maura occupata, squat anarchico occupato da 32 anni in via delle Averle. Il blitz della polizia alle prime luci dell'alba. L'immobile, di proprietà del comune di Roma, era stato occupato dagli anarchici nel 1992. Allontanati gli occupanti, secondo quanto si apprende non ci sarebbero state criticità con le operazioni, nel momento in cui scriviamo ancora in corso.

Lo sgombero è stato deciso in prefettura dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo stabile di via delle Averle è destinato, nell'ambito dei progetti del Pnrr, a diventare un presidio sanitario della Asl Roma 2 per gli utenti del VI municipio delle Torri.

Sul posto in ausilio alla polizia gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale impegnati nel recuperto di alcuni veicoli abbandonati nell'area dello sgombero.

Il presidente del municipio VI delle Torri

L'operazione della polizia ha trovato il commento del presidente del VI municipio delle Torri Nicola Franco: "Questa mattina alle 6, con l'ausilio degli agenti della polizia di Stato del distretto Casilino Nuovo, diretto dal dottor Massimo Marino, sono finalmente tornati in possesso del municipio VI delle Torri di Roma i locali occupati di via delle Averle, Torre Maura. Erano 32 anni che gli anarchici insurrezionalisti occupavano abusivamente quei locali, usandoli persino come base operativa per le loro attività criminali, come accertato dalle numerose indagini svolte dagli inquirenti nel passato. Ora, invece degli anarchici, siamo pronti a dare una Casa della Salute ai cittadini".

"Denunciati due occupanti"

Presidente del municipio di viale Duilio Cambellotti che prosegue: "Nell'interno dei locali sono stati trovati e denunciati due occupanti, sia per occupazione abusiva che per allacci abusivi, rubando loro energia elettrica e acqua agli onesti cittadini del quadrante di Torre Maura. A breve, partiranno i lavori di riqualificazione- porsegue Franco -. Il municipio VI, promotore attraverso la prefettura di questo sgombero, ora intende concedere i locali alla Asl Roma 2 e al Distretto 6 affinché sia realizzata una Casa della Salute, con ambulatori, un consultorio familiare e un ambulatorio pediatrico, di cui fino ad oggi il municipio era privo. Nel passaggio di Torre Spaccata al municipio VII, il nostro territorio perdeva questi servizi socio-assistenziali".

"Lo Stato vince sempre"

"Grazie all'azione della nostra amministrazione, finalmente i cittadini torneranno ad avere l'assistenza sanitaria necessaria - conclude Nicola Franco -. Devo ringraziare per questo immenso e strepitoso risultato in primis il prefetto di Roma, dottor Lamberto Giannini, il questore, dottor Carmine Belfiore, le forze dell'ordine tutte e, in ultimo ma non per minore importanza, il dottor Nicola Porro e tutta la redazione di Quarta Repubblica. Lunedì 29 aprile ero stato infatti invitato in trasmissione a parlare di questa vergogna e dopo appena sette giorni siamo riusciti a dare una risposta immediata. Oggi abbiamo dimostrato che lo Stato c'è. Lo Stato vince. Sempre".