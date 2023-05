Occupazioni a Ottavia: liberate due case popolari

Ancora sgomberi da parte della polizia di Roma Capitale di immobili di proprietà Ater occupati abusivamente. Oggi, martedì 30 maggio, gli agenti del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) hanno liberato due alloggi, uno in via Colette e uno in via Esperia Sperani, nel quartiere di Ottavia.

Il XIV gruppo Montemario, territorialmente competente, si è occupato di gestire la viabilità nell’area interessata dalle operazioni. Tutto si è svolto in un clima di tranquillità e non sono state registrate criticità. Tre il totale degli occupanti trovati all’interno degli appartamenti.

Sgomberi appartamenti Ater occupati

Una lunga stagione di sgomberi che segue i tre appartamenti liberati la scorsa settimana nel III municipio Montesacro, fra Vigne Nuove, il Tufello e Val Melaina. Prima ancora era stata la volta di San Basilio, Pietralata e Tor Bella Monaca.