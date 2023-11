Blitz al Trullo, sgomberate casa occupate. Un abusivo aveva anche diviso in due un appartamento

Tre appartamenti Ater occupati e uno, tra questi, diviso abusivamente a metà - con tanto di lavori - per ospitare due famiglie. Il tutto senza alcun titolo. Blitz al Trullo della polizia locale e della polizia di Stato che hanno sgomberato e liberato tre immobili in via Colle Val D'Elsa, via Giovanni Porzio e via Brugnato.

A operare gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana e dell'unità di sicurezza pubblica emergenziale di Roma Capitale. In tutto sono state trovate dagli agenti dieci persone, sei delle quali sgomberate e denunciate per occupazione abusiva.

Una di loro è stata denunciata alla magistratura anche per abuso edilizio. In sostanza aveva diviso in due appartamenti l'alloggio che aveva occupato, facendo subentrare la famiglia del figlio, composta da quattro persone. Gli alloggi liberati saranno riconsegnati ad Ater in giornata, che provvederà a garantire sistemi di sicurezza tali da scongiurare nuove occupazioni, in attesa di nuove assegnazioni agli aventi diritto.