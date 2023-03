Nuovo blitz per sgomberare case popolari occupate a San Basilio: è il terzo in un mese

Nuovo blitz per liberare case popolari occupate a San Basilio. Sono in corso le operazioni di sgombero di quattro appartamenti Ater a Roma, in via Morrovalle e via Pie di Bovigliana.

Una attività che rientra nel piano varato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Gli appartamenti si trovano nella zona est della capitale dove nell'ultimo mese sono state portate a termine altre due operazioni simili. Sul posto agenti della polizia di stato e i colleghi della polizia locale di Roma Capitale. Al momento non si segnalo criticità.

I precedenti

L'operazione fa seguito a un percorso iniziato un anno fa quando, il 17 febbraio del 2022, furono sgomberate case occupate - anche all'epoca - da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. All'epoca i fatti si svolsero in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31.

Nell'ultimo mese, con questo, i blitz salgono a tre. Venerdì 10 febbraio scorso l''operazione ha riguardato lo sgombero di quattro case Ater in via Filottrano. Lo scorso sedici febbraio, tre gli appartamenti occupati abusivamente e di fatto liberati in via Corinaldo e via Sirolo.