Torrevecchia, occupa appartamento e nasconde oggetti rubati: casa Ater sgomberata e liberata

Aveva occupato un appartamento al civico nove di via Numai, a Torrevecchia. Una casa nella quale nascondeva anche oggetti e gioielli rubati. A scoprirla, liberando anche la casa di proprietà dell'Ater, sono stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio. I caschi bianchi, supportati da pattuglie della polizia di Stato, oggi hanno eseguito il provvedimento disposto dalla procura di Roma.

Nell'appartamento, posto sotto sequestro, c'era una donna di 37 anni. In passato era già stata denunciata per "occupazione abusiva" nel corso dei precedenti controlli in via Numai. Una persona già nota alle forze di polizia per numerosi precedenti penali a carico.

Non solo. Nel corso delle procedure di sgombero, gli agenti hanno trovato in casa attrezzature professionali utilizzati da barbieri e parrucchieri che, da accertamenti eseguiti, sono risultate rubate. Il proprietario, rintracciato dalla polizia locale, ne aveva denunciato il furto dalla sua auto qualche giorno fa. Nell'appartamento è stato trovato anche un consistente quantitativo di gioielli e oggetti in oro.

I preziosi sono stati posti sotto sequestro. Su questi pezzi sono in corso ulteriori verifiche per stabilirne la provenienza. Finite le operazioni, come sottolineato dalla polizia locale, il personale dell'Ater provvederà nelle prossime ore "a mettere in sicurezza l'alloggio, per scongiurare nuovi ingressi all'interno".