Ostia, blitz all'alba: sgomberato appartamento occupato illegalmente da Spada e Di Silvio

Sgombero all'alba ad Ostia. E' in corso dalle 6:30 di questa mattina un intervento per liberare un appartamento di Ostia dell'Ater, in via della Martinica 35, occupato abusivamente da Filomena Di Silvio e da sua madre, Giacinta Spada. A coordinare le operazioni pattuglie della polizia locale di Roma Capitale con l'ausilio della polizia di stato e dei carabinieri.

Gli agenti, diretti dal vice comandante dei vigili Stefano Napoli, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, di un immobile occupato illegalmente da 4 persone, due minori e due adulti, un uomo e una donna, già denunciati dai caschi bianchi nel corso di precedenti controlli. Sul posto gli agenti dei gruppi Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

L'operazione decisa dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto Matteo Piantedosi segue di pochi giorni una operazione simile in due appartamenti Ater di San Basilio in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31, occupati rispettivamente da Luigi Marando, nipote del più famoso Rosario Marando, esponente dell'ndrangheta e da Devis Pupillo, nipote di Luigi Pupillo, un "pregiudicato molto noto come esponente di primo piano dello spaccio di San Basilio".

L'operazione ha trovato il commento del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti che su facebook scrive: "Ostia: via i clan dalle case Ater. Grazie alle forze dell’ordine e al prefetto Piantedosi per l’operazione di sgombero in corso da questa mattina. Continuiamo a garantire legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha davvero bisogno e diritto".