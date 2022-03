Sgomberata "Berta Caceres", l'occupazione ecologista di Roma

I Carabinieri del Comando provinciale di Roma sono intervenuti questa mattina per sgomberare Villa Greco. L'immobile, al civico 13 di via della Caffarella, occupato il 6 marzo da un gruppo di militanti ambientalisti del gruppo Laboratoria ecologista autogestita Berta Caceres, è di proprietà della Regione Lazio, affidato per la vendita al fondo Invimit Sgr Spa.

Oggi su delega della Procura della Repubblica di Roma, i militari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dei locali.

Contestualmente, decisa in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, lo stabile è stato sgomberato da parte delle forze di polizia coordinate dalla Questura di Roma. Al termine delle operazioni, l'immobile verrà riconsegnato agli aventi diritto.

"Nasce oggi un nuovo fronte di lotta antifascista contro la violenza dell'eterocispatriarcato e del capitalismo" spiegavano i militanti in una sorta di manifesto diffuso su Facebook quando l'occupazione ha avuto inizio. "Uno spazio di socialità che vuole promuovere pratiche di lotta ecologista collettiva". Il tutto appunto appoggiandosi agli spazi di una villa in disuso di proprietà regionale con 2mila metri quadrati di giardino annesso.

"Nasce in un edificio pubblico, condannato dalla Regione Lazio alla vendita a beneficio del profitto privato - spiegano i militanti - e così lo libera dalla gogna di un'asta, lo tutela con la massima cura dello spazio e del contesto in cui si inserisce. Berta Caceres nasce in un parco, La Caffarella, che una lunga storia di lotte sociali ha difeso dall’avidità della speculazione edilizia".

Storia dell'immobile

Quella liberata questa mattina è una proprietà costituita da una villa (seminterrato, piano terra e primo piano), due depandance e un'ampia area di pertinenza. Edificata negli anni '50, è denominata anche villa Greco in onore della famiglia che lo trasferì alla Regione Lazio che a sua volta l'acquistò per insediarvi gli uffici del parco regionale dell'Appia antica e i presidi del Corpo forestale e della Protezione civile. La villa è stata trasferita al fondo i3 della Regione Lazio nel 2016. E dal 2017 è stata ceduta a Invimit, società di gestione del risparmio del Mef, per venderlo all'asta a 3 milioni di euro.