Blitz all'alba: sgomberati 108 appartamenti

Blitz all'alba ad Ardea, in provincia di Roma, dove dalle prime luci di mercoledì 9 marzo è in corso un'operazione volta allo sgombero di oltre 100 appartamenti nella zona del Lido delle Salzare.

L'operazione della polizia locale di Ardea, su delega, della procura della repubblica di Velletri, riguarda tutti i 108 appartamenti ancora esistenti nelle palazzine E-F-G del complesso immobiliare “Lido delle Salzare”.

In collaborazione con altre forze dell’ordine e di polizia messe a disposizione dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, la polizia locale - coordinata dal comandante Antonello Macchi - sta procedendo all’ingresso negli appartamenti per dare seguito agli ordini impartiti dalla procura riguardo agli sgomberi, salvaguardando tutte le fragilità esistenti. In altri termini, non si procederà a sgomberare i nuclei familiari dove sono presenti minorenni, anziani, diversamente abili, soggetti con invalidità.

Come spiegano dal comune di Ardea, "le palazzine E-F-G e tutti i loro appartamenti, come noto, sono oggetto di annullamento del permesso a costruire rilasciato decine di anni fa e tutto è stato conseguentemente dichiarato abusivo. L’amministrazione comunale ha comunque cercato di “salvare” le tre palazzine acquisendole a patrimonio pubblico e “affidandole” in via temporanea agli occupanti, chiedendo delle indennità di occupazione che, purtroppo, non sono mai state incamerate perché nessuno le ha versate".

"Sono costernato e dispiaciuto per la situazione - commenta il sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Purtroppo, nonostante i nostri sforzi per risolvere diversamente la situazione, non è stato possibile perseguire un risultato diverso".

Le operazioni proseguiranno fino al completamento di quanto delegato dalla procura della Repubblica di Velletri alla polizia locale di Ardea.