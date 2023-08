Colli Aniene, sgomberati appartamenti Ater. Trovato frigorifero abbandonato con droga dentro

Continuano gli sgomberi di case Ater a Roma. Nella mattinata odierna, gli uomini del IV distretto San Basilio unitamente a personale della polizia locale di Roma Capitale hanno liberato appartamenti ubicati entrambi in via Venafro, a Colli Aniene.

All'interno di uno degli appartamenti sono state trovate delle cartucce i cui fucili, come riferito dall'occupante, erano detenuti altrove e sono in corso accertamenti in merito.

In particolare, nei pressi dell’area interessata dagli sgomberi, l'unità cinofila antidroga della polizia di Stato ha trovato all’interno di un frigorifero abbandonato un consistente quantitativo di sostanza stupefacente occultato all’interno di un barattolo di caffè.

In totale sono stati rinvenuti e sequestrati 100 involucri già predisposti per lo smercio, contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish. L'ultimo blitz simile fu dello scorso 27 luglio.