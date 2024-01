Blitz a Ponte di Nona, sgomberati gli appartamenti occupati nella Casa dei Nonni

Blitz della polizia di Stato e della polizia locale nel complessa della 'Casa dei Nonni', a Ponte di Nona, per liberare due appartamenti occupati. Le pattuglie del gruppo sicurezza sociale urbana e quelle di sicurezza pubblica emergenziale hanno sgomberato due uomini e una donna, che avevano preso due case destinate agli over 65 senza titolo.

Sul posto la sala operativa sociale di Roma Capitale che ha offerto assistenza alloggiativa alternativa alle tre persone. Non è la prima operazione che viene portata a termine nello stabile in via Luigi Crocco.

Lo scorso novembre un anziano era andato in ospedale per alcuni accertamenti urgenti, quando è tornato trovò casa occupata da una famiglia composta da 4 persone, tra cui anche due minorenni. Anche in quel caso la polizia locale liberò l'appartamento restituendolo all'85enne.