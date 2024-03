Tor Bella Monaca, i ricorsi non bastano: sequestrati e liberati appartamenti occupati dai Moccia

Blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca per sgomberare e liberare appartamenti di proprietà dell'Ater. Sette, complessivamente, gli immobili restituiti all'ente pubblico.

Tra questi anche due appartamenti occupati dalla famiglia Moccia, entrambi al civico 90 di via dell'Archeologia, la strada dello spaccio per eccellenza di Tor Bella Monaca dove vivono e convivono diverse famiglie di spacciatori (qui la mappa della droga).

Le occupazioni dei Moccia

Il primo a essere liberato è stato l'appartamento di Danny Moccia, rampollo 26enne della famiglia ormai insediata a Tor Bella Monaca da anni, e finito nei guai già un anno fa per una spedizione punitiva in un bar che affaccia su via Paolo Ferdinando Quaglia. In quell'occasione furono arrestate sei persone, tra cui lui. Lo scorso dicembre i carabinieri gli notificarono l'atto di sgombero. Lui fece ricorso e dopo una serie di appelli, ieri il dispositivo è diventato ufficiale.

Stessa sorte è toccata alla famiglia di Gaetano Moccia, noto pregiudicato già finito nei guai per un blitz al Ferro di Cavallo, coinvolto anche lui nell'agguato di dicembre 2022 e fratello del defunto boss Vincenzo Moccia, detto Vincenzino, morto in carcere nel 2008. In quell'appartamento al civico 90 di via dell'Archelogia, viveva abusivamente con sua moglie, balzata agli onori della cronaca per una storia di droga. Anche per loro è arrivata la notizia dello sgombero.

Gli altri appartamenti occupati

Contestualmente, su delega della procura della Repubblica di Roma, i carabinieri in ottemperanza a un decreto di revoca di sequestro preventivo hanno sgomberato e restituito al dipartimento delle politiche abitative del comune di Roma anche un altro immobile in via dell'Archeologia e uno in via Amico Aspertini.

I militari hanno anche denunciato due donne per occupazione abusiva di immobile sempre a Tor Bella Monaca poiché sorprese ad abitare in appartamenti senza averne titolo per cui è stata avanzata richiesta di sequestro preventivo degli immobili. Non solo. I carabinieri hanno riaffidato al personale di Ater altri cinque immobili e due garage condominiali di un edificio in largo Ferruccio Mengaroni.

Allacci abusivi

Durante i controlli sono stati trovati anche sette allacci abusivi alla rete elettrica, alla rete idrica e a quella della distribuzione del gas per cui gli occupanti degli appartamenti interessati sono stati denunciati per furto. Con l'ausilio del personale tecnico delle società di distribuzione gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi ed è stata data comunicazione all’amministrazione comunale.