Stazione Tiburtina, sgomberato l'insediamento abusivo sotto al cavalcavia della Tangenziale Est

Nella mattinata del 14 settembre una squadra di operatori Ama è intervenuta a piazza delle Crociate, sotto al cavalcavia della Tangenziale Est in prossimità della stazione Tiburtina, per sgomberare l'area da masserizie e rifiuti. Gli operatori hanno ricevuto supporto da agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre che di assistenti sociali comunali.

Da settimane, ormai, in quel punto si era creato un micro-insediamento di disperati, a quanto risulta per lo più stranieri di nazionalità somala ormai fuori dai circuiti di assistenza e socialmente emarginati. Come raccontano volontari che si occupano della tutela dei diritti dei migranti a Roma "non parliamo neanche più di transitanti che dormono una notte in attesa del pullman della mattina dopo all'alba, ma di chi ormai è uscito dai radar e ha grossi problemi e disagi".

L'intervento, durato poco più di un'ora, si è svolto senza particolari criticità. Alle persone trovate sul luogo (tutte identificate senza ulteriori conseguenze né provvedimenti) Ama e forze dell'ordine presenti hanno permesso di portare via alcuni oggetti, prima di procedere alla bonifica. Ultimamente si sono verificati alcuni roghi in quella zona, alimentati dalla presenza di rifiuti e masserizie: "Abbiamo rischiato la tragedia", commentano da Baobab Experience, onlus attiva sul fronte migranti. Per questo si è reso necessario l'intervento: "Una delle prime volte in cui era opportuno agire così", aggiungono gli attivisti.