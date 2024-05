Sgomberate dieci palazzine occupate, al via l'abbattimento degli edifici abusivi

"Forze dell’Ordine in azione ad Ardea, in provincia di Roma, dove sono stati sgomberati dieci immobili completamente abusivi. Sono ora in corso le operazioni di abbattimento degli edifici, situati in località Salzare. L’area verrà poi liberata e bonificata". Lo scrive su X il Viminale. Il blitz è scattato stamattina nel complesso residenziale della provincia romana già in passato oggetto di sgomberi e interventi delle forze dell'ordine. Alla prime luci del giorno carabinieri, polizia di Stato, finanza e municipale - insieme alle ruspe - hanno iniziato le operazioni di sgombero propedeutiche all'abbattimento. "Azioni concrete che testimoniano l’impegno delle Istituzioni per il ripristino della legalità su quel territorio", si legge ancora sul tweet del ministero dell'Interno.

Era stato il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini - nell'aprile del 2023 a firmare le ordinanze di sgombero relative alle palazzine E, F, G del comprensorio non in regola. Quella del complesso delle Salzare è una storia che si trascina ormai da anni. Il consorzio è stato costruito su terreno riconosciuto dallo stesso Comune di Ardea come legale, salvo poi accorgersi che si trovava su un'area coperta da vincolo. La concessione venne quindi annullata nel 1997. Solo due palazzine costruite su terreno privato e non demaniale furono giudicate abusive, tutte le altre erano quindi non a norma e sono state di fatto occupate. Il contenzioso, durato anni, ha visto nel tempo vari sgomberi, con successive occupazioni, e l'abbattimento di due palazzine. Oggi il nuovo blitz.