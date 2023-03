Sgomberi a Pietralata e Tor Bella Monaca: liberati appartamenti Ater

Dopo San Basilio, a Roma sono stati liberati altri appartamenti popolari occupati. Questa volta a Pietralata e Tor Bella Monaca. Dalle sei di questa mattina i gruppi Gssu, Spe, VI Torri e IV Tiburtino della polizia locale e gli agenti della polizia di Stato si sono presentati in via Santa Rita da Cascia e via Silvano da Pietralata per liberare due alloggi Ater. A Tor Bella Monaca sono stati sgomberati tre occupanti abusivi, a Pietralata uno.

Articolo in aggiornamento