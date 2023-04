Nuovo blitz a San Basilio, sgomberate altre case popolari occupate

Nuova operazione per liberare case popolari occupate a San Basilio. Questa volta le operazioni di sgombero di due appartamenti Ater a Roma, hanno coinvolto le zone di via Senigallia e largo Arquata del Tronto. Un'attività che rientra nel piano varato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura.

Sul posto agenti della polizia di stato e i colleghi della polizia locale di Roma Capitale. Gli appartamenti si trovano nella zona est della città dove nell'ultimo mese sono state portate a termine altre operazioni simili. Sgomberi che nelle scorse settimane hanno creato una spaccatura tra i residenti di San Basilio, tra chi si divide con i sindacati e chi invece si affida a Giuliano Castellino, ex leader della formazione fascista Forza Nuova.

I precedenti

L'operazione fa seguito a un percorso iniziato un anno fa quando, il 17 febbraio del 2022, furono sgomberate case occupate da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. All'epoca i fatti si svolsero in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31.

Il giorno prima furono liberati tre gli appartamenti occupati abusivamente e di fatto liberati in via Corinaldo e via Sirolo. Prima ancora, il 10 febbraio, lo sgombero di quattro case Ater in via Filottrano. A marzo, invece, furono sgomberati appartamenti in via Morrovalle e via Pie di Bovigliana.