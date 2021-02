Sveglia con i blindati: sgomberata sede CasaPound e l'ex Lavanderia al Santa Maria della Pietà

Sveglia con i blindati a Monte Mario e sul litorale. Sono cominciate alle prime luci di giovedì 25 febbraio le operazioni di sgombero di una associazione vicina a CasaPound a Maccarese e di un centro sociale nell'area del Santa Maria della Pietà. Gli interventi decisi nel nell'ambito di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi in due locali entrambi di proprietà delle Asl.

Sgombero all'ex Lavanderia

Numerose le pattuglie del Reparto Mobile della Polizia che si sono presentante davanti all'ex Padiglione 31 del complesso del Santa Maria della Pietà, a Monte Mario, occupato dal 2004 dal centro sociale Ex Lavanderia per effettuare lo sgombero dei locali di proprietà della Asl Roma 1.

Sgombero CasaPound a Maccarese

Stesso scenario anche sul litorale di Fiumicino, nello specificio in via Castel San Giorgio 225 a Maccarese, occupato in questo caso dall'associazione Fons Perennis, vicina a CasaPound, con lo sgombero disposto dalla Procura di Civitavecchia in un ex presidio della Asl Roma 3.

Assemblea al Santa Maria della Pietà

Risveglio con i blindati che ha trovato una prima risposta degli occupanti del Santa Maria della Pietà con i militanti dell'Ex Lavanderia che "Invitiamo tutte e tutti a venire davanti al padiglione 31 del Santa Maria della Pietà per partecipare ad una assemblea permanente". In entrambi gli interventi non si sono registrati al momento problemi di ordine pubblico.

L'Associazione Ex Lavanderia

L'Associazione Ex lavanderia, si legge sul loro sito internet, "nasce a gennaio 2005, 3 mesi dopo l'occupazione del Padiglione 31 da parte di associazioni e cittadini. L'occupazione del 15 ottobre 2004 è servita a mantenere la destinazione pubblica e culturale per la quale la Ex lavanderia fu ristrutturata, con fondi pubblici nel 2000, così come i 5 padiglioni destinati ad ostelli della gioventù che, purtroppo, sono stati smantellati dalla ASLRME".

Associazione Fons Perennis

Fons Perennis, spiegano sul loro sito web, é un'associazione culturale senza fini di lucro. "Le sue attività sono svariate: studio storico-artistico, studio del Buddismo e meditazione, cineclub d'autore, insegnamento della lingua e della cultura tedesca, gruppo giovanile scout A.G.I.R.E. e altro ancora. Lo scopo dell'associazione e' quello di promuovere la ricerca culturale tradizionale e l'incontro tra le persone al fine della crescita degli individui".