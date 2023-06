Case popolari occupate: liberati altri quattro appartamenti

Tolleranza zero alle occupazioni abusive di alloggi popolari. Dopo Ottavia, il municipio Montesacro, Pietralata, Tor Bella Monaca e San Basilio la polizia si è presentata con i blindati a Primavalle e al Don Bosco. Quattro gli appartamenti restituiti ad Ater ed Enasacro, tre le famiglie trovate dagli agenti nelle case oggetto di sgombero.

Case occupate a Primavalle

Il blitz di polizia di Stato e polizia di Roma Capitale con i gruppi Gssu e XIV Monte Mario, alle prime ore di giovedì mattina. L'intervento a Primavalle in via Pietro Bembo, via Piero Basadonna e via Michele Bonelli. Tre appartamenti, di cui uno trovato senza nessuno all'interno. Due le famiglie, tutte di cittadini italiani, allontanate dagli appartamenti occupati, che avrebbero trovato una sistemazione alternativa. Il personale dell'Ater ha poi provveduto a ri-allarmare gli immobili.

Appartamento sgomberato al Don Bosco

Dal municipio Monte Mario a quello Tuscolano, la quarta abitazione sgomberata al Don Bosco, in via Flavio Stilicone. Anche qui l'intervento degli agenti è avvenuto senza nessun tipo di criticità. Ad attendere la polizia i movimenti per il diritto all'abitare: "In via Flavio Stilicone 247 due blindati e decine di agenti in divisa e in borghese per sgomberare una famiglia da un alloggio Enasarco - scrivono i Blocchi precari metropolitani su facebook - Intanto stanno murando l'appartamento. Stop sgomberi".