Sgomberi tra Valmelaina, Serpentara e Vigne Nuove: liberati quattro appartamenti

Si sposta nel III municipio l'operazione di sgombero di case popolari occupate abusivamente che in queste settimane sta interessando quartieri come San Basilio e Tor Bella Monaca. Blitz in mattinata in diverse zone del territorio di Montesacro, con quattro appartamenti liberati tra Valmelaina, Serpentara e Vigne Nuove. Sei le persone allontanate dagli stabili.

Ad operare gli agenti della polizia locale del III gruppo Nomentano, dello Spe e del GSSU. Sono stati loro ad entrare negli appartamenti, supportati dalla sala operativa sociale del Comune di Roma che, secondo quanto si apprende, sta offrendo soluzioni abitative agli occupanti senza titolo rimasti senza un tetto.

A garantire l'ordine pubblico la polizia di Stato. Due gli appartamenti liberati a Valmelaina, in via Monte Favino e via Monte Severo. Nel primo presente una persona, nel secondo una coppia. In via Ezio Pinza, a Serpentara, assistite due persone, mentre a Vigne Nuove una sola persona all'interno di una casa di via Antonio de Curtis.

Sul posto presenti anche esponenti del sindacato Asia Usb.