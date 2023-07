Blitz a Tor Bella Monaca, liberati tre appartamenti Ater 

L'indicazione del prefetto di Roma è chiara: liberare gli appartamenti occupati illegalmente. Le operazioni vanno avanti da settimane in diversi quartieri popolari: San Basilio, Tufello, Primavalle, Torrevecchia, Tor Bella Monaca. Proprio qui questa mattina c'è stato l'ennesimo blitz delle forze dell'ordine.

All'alba polizia locale, carabinieri e polizia di Stato si sono presentate in via Santa Rita da Cascia. Sui fogli, segnati, tre appartamenti tutti, secondo quanto si apprende, occupati abusivamente. Gli appartamenti si trovano nella cosiddetta torre della legalità. A condurre l'operazione gli agenti dei gruppi GSSU e SPE. Sul posto anche i camion per portare via gli effetti personali delle persone sotto sgombero.

Nel corso di quest'anno ondate di "sgomberi" avevano preceduto lo sgombero dell'occupazione di viale delle Province. Gli occupanti, seguendo il cosiddetto Modello Caravaggio (ovvero i palazzi occupati si sgomberano solo dando una casa a chi abita all'interno, ndr), sono stati riallocati negli immobili liberati in precedenza, soprattutto a San Basilio. Una guerra tra poveri che abbiamo raccontato in questo servizio.