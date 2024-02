Torre Spaccata, sgomberati e liberati due appartamenti dell'Ater occupati

Blitz a Torre Spaccata della polizia locale che ha sgomberato e liberato due appartamenti Ater. Gli agenti sono andati in via Filippo Cesare Annessi e in via Pietro Romano. Nelle case c'erano un uomo e una donna, che sono stati denunciati.

Sul posto gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana e dell'unità sicurezza pubblica emergenziale, in ausilio per i servizi di viabilità, anche alcune unità del VII gruppo Tuscolano della polizia locale, oltre al personale della polizia di Stato del distretto Casilino. Gli appartamenti sono stati riconsegnati all'azienda per l'edilizia residenziale.