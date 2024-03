Sgomberati sei appartamenti Ater tra San Basilio e Tuscolano

A distanza di un mese, la Polizia Locale di Roma Capitale sgombera altri sei appartamenti Ater occupati abusivamente. Stavolta nel mirino sono finiti appartamenti di edilizia residenziale pubblica tra Centocelle, San Basilio, Aurelio, Tuscolano e Villaggio Olimpico.

In totale sei gli alloggi liberati da chi, senza averne titolo, se ne era impossessato illegalmente. Ad intervenire sono stati gli agenti del GSSU, gruppo sicurezza sociale urbana, impegnati sul campo per recuperare il patrimonio Ater e di Roma Capitale. Liberati nello specifico, alloggi a via Brava all'Aurelio, in via Corinaldo a San Basilio e via degli Angeli (dove è intervenuto il V Gruppo Prenestino) in zona Mandrione, al Tuscolano. Sette le persone denunciate per occupazione abusiva di alloggi Erp.

A fine febbraio altri sei appartamenti sgomberati tra Torpignattara, Villa Gordiani, Trullo e al Corviale. Il 1° febbraio gli agenti erano intervenuti al Laurentino 38, per liberare tre alloggi al V ponte.