Sgomberate tendopoli su spiaggia di Passoscuro

Sgomberati bivacchi e tendopoli sulla spiaggia di Passoscuro e multati camper e roulotte in zone non autorizzate. E' la stretta dell'amministrazione comunale di Fiumicino sulla costa, che nel periodo di Ferragosto ed estivo in generale e' alle prese con diversi bivacchi e abbandoni di rifiuti sulle spiagge libere. I controlli proseguiranno.

"Non mancherà la presenza delle nostre pattuglie nelle località di Passoscuro, Fregene, Maccarese, Focene e Fiumicino con personale dedicato al controllo del territorio e delle attività recettive, nel rispetto del codice della strada e delle vigenti ordinanze del Sindaco in materia di sicurezza e decoro.

Preciso che il controllo sarà effettuato anche con l'etilometro", afferma la Comandante della polizia locale, Daniela Carola. In questi giorni e se necessario per le prossime settimane, sarà in atto una task-force di controlli - informa l'amministrazione comunale - per garantire più sicurezza provvedendo a multare e allontanare tutti i trasgressori.