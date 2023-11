Roma, sgomberati appartamenti Ater occupati

Due alloggi popolari occupati abusivamente sono stati liberati a Roma. Il primo alloggio è stato sgomberato in via Corinaldo, in zona San Basilio. Nell'alloggio, al momento dell'intervento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale e degli agenti della questura.

All'interno non c'era più nessuno ma, come di consueto, i locali sono stati liberati dalle masserizie. Nelle stesse ore un altro alloggio, in questo caso dell'Erp occupato senza alcun titolo da un uomo, è stato sgomberato in via Tommaso Smith, in zona Tiburtina. In entrambi i casi le operazioni si sono svolte regolarmente senza tensioni.