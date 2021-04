Sgomberata la baraccopoli di via Acqua Bulicante

Era finita nel mirino dei residenti del quartiere che l'avevano anche segnalata all'interno di un esposto presentato al Prefetto. Nei mesi scorsi, anche in forza di un escalation di eventi criminosi, era finito nel mirino delle forze dell'ordine. Parliamo della baraccopoli di via dell'Acqua Bullicante a Tor Pignattara sgomberata dagli genti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, con l’ausilio degli agenti del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile e della Sezione Operativa della Questura di Roma.

Il terreno, utilizzato da tempo come rifugio di fortuna era monitorato dai poliziotti da diverso tempo. Monitoraggio che, dopo diversi servizi di polizia giudiziaria ha consentito di arrestare a gennaio scorso 2 cittadini stranieri per il reato di rapina ed a denunciare in stato di libertà un cittadino straniero per ricettazione ed infine ad arrestare nel mese di marzo un altro cittadino per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, sono stati controllati 11 cittadini stranieri, 10 di nazionalità bengalese ed uno di nazionalità marocchina. Cittadini che poi sono stati accompagnati presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica e successivamente presso l’Ufficio Immigrazione per valutare la loro presenza sul territorio nazionale. Due degli 11 cittadini stranieri, sono stati indagati in stato di libertà per violazione legge immigrazione.