Sfregiato il Pantheon. Sul muro la scritta "Aliens exist"

"Einstein ha ragione: la stupidità non ha limiti". Con queste parole la senatrice Margherita Corrado posta sul proprio profilo social l'ennesimo sfregio subito da uno dei monumenti della Capitale. Una scitta con uno spray di colore azzurro "Aliens exist", affiancata da due disegni.

L'atto vandalico, al momento a carico di ignoti, è stato segnalato dai residenti alle forze dell'ordine e immediate sono scattate le indagini. Altrettanto immediato è stato l'intervento della Sovrintendenza che è già al lavoro per cancellare quello che non è sbagliato definire uno scempio.

Acquisite le immagini delle telecamere della zona, sono in corso le verifiche per risalire al momento in cui l'atto è stato commesso.

A commentare l'atto vandalico è anche Lapo Elkann sul suo profilo twitter: "Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c'era nessuno a controllare. Fotografia di una città dove TUTTO è possibile e permesso, nessuno paga ma e la responsabilità è di nessuno".