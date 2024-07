Una donna è stata sfregiata al volto dal suo stalker mentre passeggiava in strada

Una donna di 33 anni è stata accoltellata alla guancia, vicino a un punto vitale, da un uomo di 66 anni che era ormai diventato il suo stalker. Ad assistere alla scena anche il fidanzato della vittima. I due erano insieme. L'uomo è stato a sua volta aggredito dal 66enne, mentre cercava di difendere la sua compagna. A bloccare il violento ci hanno pensato i carabinieri e la polizia, coordinati dalla procura di Tivoli, e ora il 66enne è accusato di tentato omicidio.

È la ricostruzione di quanto accaduto lo scorso 12 luglio nella frazione Villalba del comune di Guidonia Montecelio. La vittima, che nelle scorse settimane aveva denunciato di aver da subito episodi di atti persecutori dal 66enne, stava camminando in strada con il suo compagno nella frazione di Tivoli Terme quando è stata avvicinata dall'uomo che, senza proferire alcuna parola, le ha sferrato una estesa coltellata al volto con un taglierino provocandole un profondo squarcio nella parte sottostante la guancia, immediatamente prossimo a un punto vitale come la gola, con l'intento di sfregiarla ancora di più.

Sotto shock, la vittima ha chiesto aiuto. Qualche passante ha chiamato il numero unico per le emergenze attivando i soccorsi. Una volta fuggito dopo l'agguato, il 66enne è stato rincorso nella vicina via Trieste dal compagno della donna. Lì, tra i due, è andata in scena una violenta colluttazione. Una scena che non è sfuggita a un carabiniere libero dal servizio, che non ha esitato a intervenire intimando all'uomo di abbandonare la presa sul giovane, anche lui rimasto ferito al volto.

A quel punto il militare, per far desistere il 66enne ha estratto l'arma in dotazione e solo dopo diversi momenti di tensione, l'uomo è stato definitivamente bloccato. Sul posto a quel punto sono accorsi gli altri carabinieri e gli agenti della polizia di Stato. Le indagini hanno quindi permetto di ricostruire come l'episodio del 12 luglio sia stato il culmine di una lunga serie di azioni persecutorie.

Il 66enne è stato arrestato ed è tuttora ricoverato e piantonato presso il policlinico Umberto I per le lesioni riportate durante l'aggressione al compagno della sua vittima. È accusato di tentato omicidio. La vittima e il suo compagno sono stati portati anche loro in ospedale, non sono in pericolo di vita.