Sfondano ingresso del supermercato e tentano il furto della cassaforte

Hanno fatto irruzione nel supermercato spaccando la vetrina e una volta dentro hanno provato ad impossessarsi della cassaforte murata sul pavimento. Un furto rimasto solo tentato quello che una banda di malviventi ha provato a mettere in atto in via del Pratone a Grottaferrata. Qui si trova un supermercato Carrefour, diventato preda dei ladri alle 2.30 della notte tra venerdì e sabato.

Una spaccata in piena regola che ha svegliato i residenti della zona che hanno allertato i carabinieri. Numerose le gazzelle accorse. Le sirene hanno allertato i ladri che si sono dati alla fuga. All'arrivo sul posto infatti i militari non hanno trovato nessuno, constatando però l'effrazione e i danni subiti dall'esercizio commerciale.

Acquisite le telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sarebbero sulle tracce dei malviventi.