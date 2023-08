Sfonda vetrina di bar sulla Tiburtina e ruba l'incasso

È stato convalidato, a esito del rito direttissimo tenutosi presso il tribunale di Roma, l’arresto di un 34enne afgano, senza fissa dimora in Italia, bloccato dai carabinieri della stazione di Casal Bertone intervenuti, la scorsa notte, presso un bar in via Tiburtina.

In seguito della segnalazione di un cittadino, infatti, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo all'interno del locale dove aveva avuto accesso dopo aver infranto il vetro della porta di ingresso con la base in cemento per ancoraggio della tenda da sole. Il 34enne si era impossessato del denaro contenuto nel registratore di cassa.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.