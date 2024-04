Sfonda un muretto e tenta di occupare un appartamento Enasarco

Via Flavio Stilicone si conferma uno degli epicentri della città per l'emergenza abitativa. In zona tanti gli appartamenti occupati. E ieri c'è stato un nuovo tentativo di occupazione in un appartamento di Enasarco.

A metterlo in atto una donna di 40 anni che, con il suo figlio minore, ha sfondato un muretto e ha tentato di introdursi all'interno dell'alloggio. Rumori e frastuono hanno però allertato i vicini che, allarmati hanno chiamato i carabinieri.

Giunti sul posto i militari hanno fermato la donna, denunciandola per invasione di arredi ed edifici.