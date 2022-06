Sfonda lunotti e ruba nelle auto: colto sul fatto con la merce addosso

E' stato trovato in flagranza di reato, in possesso della merce rubata a pochi passi dal luogo del furto. Dovrà rispondere di furto aggravato un 37enne romano fermato nel cuore della notte a Trastevere. Siamo in via Aurelio Saffi. Alle 3.30 il tonfo sordo di vetri che in serie si rompono squarcia il silenzio della notte. La prima auto, la seconda, la terza. In mezzo un paio di minuti di silenzio, il tempo necessario per svuotare il contenuto delle vetture.

Tutto procede per il meglio per il vandalo ladro. Alla terza auto però, il rumore sordo del vetro rotto viene seguito dai lampeggianti blu della polizia che rischiarano la notte. Visto dagli agenti, il 37enne viene ricorso e fermato non lontano dall'auto vandalizzata e saccheggiata.

In suo possesso diversi kit di gonfiaggio gomme e altra merce sottratta dalle auto. Pochi metri prima le altre auto danneggiate. Un arresto

