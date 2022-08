Il reato di sextortion: cos'è e come difendersi

Si scrive 'sextortion', si legge ricatto a sfondo sessuale. Un fenomeno, un raeto, in crescita tra i minori, secondo le prime rilevazioni della polizia di Stato, che registra negli ultimi mesi un aumento "vertiginoso" dei casi ai danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla polizia postale che hanno visto coinvolti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma anche più piccoli.

"Sempre più spesso la curiosità sessuale dei ragazzi li trasporta in un incubo fatto di ricatti, richieste insistenti di denaro e minacce di distruggerne la reputazione diffondendo sui social immagini sessuali ottenute tramite live chat. Tutto inizia con qualche chat con profili social di ragazze e ragazzi gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate", spiega la questura in una nota.

Si passa poi alle video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. "Nei giorni seguenti, il martellamento online include la richiesta di somme di denaro, anche esigue, con la minaccia che, in caso di mancato pagamento, il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, gli amici e i parenti. - aggiungono le forze dell'ordine - Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste dai loro contatti, tendono a tenersi tutto per sè, a non confidarsi con nessuno, in particolare con i genitori. Per questo motivo il fenomeno è sottostimato, perché la denuncia impone ai ragazzi un disvelamento ai genitori, che a volte appare più doloroso delle minacce dell'estorsione.

Ecco i consigli della Polizia Postale: