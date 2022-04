L'area di servizio sul raccordo anulare dove gli uomini cercano rapporti sessuali occasionali

I controlli sono scattati dopo che alcuni cittadini hanno segnalato l'accaduto all'app YouPol, applicazione per smartphone che permette di interagire con la polizia di stato. "Ero in bagno all'autogrill del raccordo anulare e sono stato avvicinato da alcuni uomini che volevano toccarmi ed avere rapporti sessuali con me". Da qui i controlli con gli agenti del commissariato Casilino di polizia che, attesa la notte, sono andati ad accertarsi di cosa accadesse. Una volta arrivati nell'area di servizio Casilina Esterna che si trova al chilometro 36+810 del Gra hanno trovato riscontro nella chiamata trovando nove uomini, italiani ed egiziani di età compresa fra i 25 ed i 50 anni, dediti a condotte sessuali occasionali.

Ma cosa succede nell'area di servizio del Raccordo durante le ore notturne? Si aggirano uomini in cerca di compagnia, anche facendo leva sulla presenza dei numerosi camionisti che si fermano per dormire nelle cuccette dei loro mezzi pesanti nel parcheggio che si trova dietro al bar ristorante che affaccia sull'A90.

Un fenomeno sul quale gli investigatori, che al momento non hanno trovato elementi che possano far pensare a rapporti sessuali in cambio di denaro o ad un parcheggio di scambisti, proseguiranno le indagini, al fine di comprendere se chi si reca in quell'area nelle ore notturne lo faccia solo per trovare compagnia, o se magari dietro al fenomeno si possa celare un giro di prostituzione fra uomini.

Ma se nell'area di servizio di Torre Maura al momento si è proceduto solamente all'allontanamento delle persone che si aggirano con fare sospetto in cerca di condotte sessuali occasionali, è invece acclarata la presenza di prostitute che adescano clienti fra Colle Prenestino, Colle Monfortanti e Rocca Cencia, sempre nel quadrante est della Capitale. Anche in questo caso sono stati i poliziotti del VI distretto, diretto dalla dottoressa Isea Ambroselli, a svolgere un servizio di contrasto al fenomeno del meretricio del municipio delle Torri. In questo caso i poliziotti hanno diffidato ed allontanato alcune "camminatrici", sorprese nell'atto di adescare clienti sulla Casilina e su via di Rocca Cencia.